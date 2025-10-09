Il manager di Leclerc avverte la Ferrari | Serve un' auto vincente Nel 2026 il mercato sarà caldo…

9 ott 2025

Nicolas Todt è molto chiaro: "Charles è uno dei migliori talenti della sua generazione, ma non è più un ragazzino. Spero che la Rossa abbia una macchina competitiva nella prossima stagione". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Charles Leclerc a un bivio tra cuore e razionalità. Il suo manager non giura fedeltà eterna alla Ferrari

