Il magic moment di Samardzic | l’Atalanta si gode il suo ’10’ ora chiamato al definitivo salto di qualità
Due gol nell’arco di cinque giorni, un nuovo numero sulle spalle, e la sensazione che qualcosa stia cambiando davvero, che il viatico sia davvero quello buono. Ogni riferimento nei confronti di Lazar Samardži? è in questo caso ovviamente voluto. Il fantasista serbo è reduce da una settimana pressoché perfetta: il primo sigillo, il classe 2002, l’ha posto nella notte di Champions League contro il Brugge. Con l’ Atalanta sotto 1-0, l’ex Udinese è entrato in campo dalla panchina per l’ultimo segmento di partita e il suo impatto è stato semplicemente devastante. Samardzic si è infatti incaricato di battere il calcio di rigore, procurato da Pasalic, che ha posto le basi per la rimonta nerazzurra alla New Balance Arena. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: magic - moment
Vlahovic Juve, magic moment per il serbo: dalla Continassa rivelano che… Il retroscena sul centravanti bianconero
Zille: “Il ‘magic moment’ di Pulisic dura da quando è arrivato al Milan”
PAGELLE E TABELLINO NIZZA-ROMA 1-2: Pellegrini, magic moment. Dovbyk-ElSha non mordono
In Danimarca non nascondono l'entusiasmo per magic moment di Hojlund Ne hanno parlato in conferenza stampa sia il ct danese Riemer, sia il suo compagno di Nazionale (ed ex compagno al Manchester United) Eriksen, con parole di grande gioia per - facebook.com Vai su Facebook
"Rispetto a Euro 2020 mi sento migliore" Jolly e arma in più di questo #Napoli, adesso il ritorno in Nazionale: il magic moment di #Spinazzola - X Vai su X