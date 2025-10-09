Due gol nell’arco di cinque giorni, un nuovo numero sulle spalle, e la sensazione che qualcosa stia cambiando davvero, che il viatico sia davvero quello buono. Ogni riferimento nei confronti di Lazar Samardži? è in questo caso ovviamente voluto. Il fantasista serbo è reduce da una settimana pressoché perfetta: il primo sigillo, il classe 2002, l’ha posto nella notte di Champions League contro il Brugge. Con l’ Atalanta sotto 1-0, l’ex Udinese è entrato in campo dalla panchina per l’ultimo segmento di partita e il suo impatto è stato semplicemente devastante. Samardzic si è infatti incaricato di battere il calcio di rigore, procurato da Pasalic, che ha posto le basi per la rimonta nerazzurra alla New Balance Arena. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Il magic moment di Samardzic: l'Atalanta si gode il suo '10', ora chiamato al definitivo salto di qualità