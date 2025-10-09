Il look del nuovo Silente risolve finalmente una delle più antiche controversie su Harry Potter

Il nostro primo sguardo a John Lithgow nei panni di Albus Silente sembra contribuire a uno dei più antichi dibattiti all’interno del fandom di Harry Potter. Rispetto ad altri personaggi, Silente è stato interpretato dal maggior numero di attori nel corso degli anni. Richard Harris ha iniziato a interpretare il preside di Hogwarts nei primi due film di Harry Potter, e Michael Gambon ha preso il suo posto da allora in poi. Jude Law ha interpretato una versione più giovane del personaggio nei film Animali fantastici, e ora Lithgow ha assunto il ruolo per il remake di Harry Potter. 🔗 Leggi su Cinefilos.it