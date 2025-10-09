Il Lions Club Agrigento Chiaramonte al fianco del Centro diurno disturbi e demenze | donate attrezzature

Agrigentonotizie.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donazione di strumenti e attrezzature da parte del Lions Club Agrigento Chiaramonte in favore del Centro diurno disturbi e demenze dell’azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Frutto della generosità dei soci del club, il bel gesto giunge ad incrementare il confort dei pazienti in trattamento. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

