Il Lions Club Agrigento Chiaramonte al fianco del Centro diurno disturbi e demenze | donate attrezzature
Donazione di strumenti e attrezzature da parte del Lions Club Agrigento Chiaramonte in favore del Centro diurno disturbi e demenze dell’azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Frutto della generosità dei soci del club, il bel gesto giunge ad incrementare il confort dei pazienti in trattamento. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
