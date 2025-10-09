Il Leonardo che fece ridere Troisi | addio a Paolo Bonacelli l’attore che ammaliò Pasolini e Hollywood

Paolo Bonacelli è morto a Roma all’età di 88 anni. Nato a Civita Castellana il 28 febbraio 1937, Bonacelli ha attraversato oltre sei decenni di storia dello spettacolo, lasciando un’impronta indelebile nel teatro, nel cinema e nella televisione con una versatilità interpretativa fuori dal comune. Diplomatosi all’Accademia d’arte drammatica di Roma, Bonacelli ha debuttato immediatamente in “Questa sera si recita a soggetto” sotto la direzione di Vittorio Gassman, iniziando così una carriera teatrale brillante. Al Teatro Stabile di Genova ha recitato ne “Il diavolo e il buon Dio” di Jean-Paul Sartre, diretto da Luigi Squarzina, per poi fondare insieme a Carlotta Barilli la Compagnia del Porcospino, con cui ha portato in scena numerosi testi di successo nella capitale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

