Il Lago di Como la meta preferita | presentati i dati al TTG Travel Experience

Quicomo.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il turismo sostenibile continua a crescere in Lombardia: sono oltre 51mila i viaggiatori che, nei primi nove mesi del 2025, hanno scelto i pacchetti treno+battello di Trenord e Navigazione Laghi per esplorare le bellezze dei laghi di Como, Garda e Maggiore. Un aumento del 42% rispetto al 2024. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lago - como

Tremezzina Festival, jazz e ritmi cubani sul lago di Como

La missione di Patrizia Gobbi, l’angelo del Lario che ha perso suo figlio nel lago di Como: “Mai più morti annegati, servono bagnini e regole”

Sergio Corsano annegato nel lago di Como, il dolore della moglie: “È dura senza di lui”

Il Lago di Como la meta preferita: presentati i dati al TTG Travel Experience - Tra le mete più amate, svetta il Lago di Como, scelto da 45mila viaggiatori. Da quicomo.it

lago como meta preferitaBoom del turismo sul Lario: 45mila visitatori scelgono treno e battello in nove mesi - I dati presentati a Rimini confermano il successo della mobilità sostenibile ... leccotoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Lago Como Meta Preferita