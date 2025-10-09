Il Lago di Como la meta preferita | presentati i dati al TTG Travel Experience

Il turismo sostenibile continua a crescere in Lombardia: sono oltre 51mila i viaggiatori che, nei primi nove mesi del 2025, hanno scelto i pacchetti treno+battello di Trenord e Navigazione Laghi per esplorare le bellezze dei laghi di Como, Garda e Maggiore. Un aumento del 42% rispetto al 2024. 🔗 Leggi su Quicomo.it