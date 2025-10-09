Il Grande Fratello Musulmano L' editoriale di Cerno

Come in un reality macabro la propaganda di Hamas manda in scena il Grande Fratello Musulmano, la versione 2.0 del gruppo islamista politico più influente del mondo. Nella casa troviamo Francesca Albanese e i big della sinistra che hanno messo in scena un grande racconto nel nome della Palestina che si sta rivelando invece, punto per punto, il progetto politico proclamato dal regime terroristico di Gaza. Il presidente Mattarella ha usato la parola imbecillità per riferirsi al ritorno dell'antisemitismo in Italia. Imbecillità che ha due nature: una voluta, quella della Albanese che insulta Liliana Segre e poi finge di scusarsi con l'obiettivo di spaccare il Pd e di zavorrare a sinistra la propria immagine, ultima nata del vivaio Soumahoro-Salis di Fratoianni e Bonelli. 🔗 Leggi su Iltempo.it

