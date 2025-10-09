Il governo si autoassolve sul caso Almasri

Alla vigilia del voto in Aula, la maggioranza ha depositato la relazione che invita la Camera a negare l’autorizzazione a procedere nei confronti dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e del sottosegretario Alfredo Mantovano, indagati dal Tribunale dei ministri di Roma per favoreggiamento e peculato nel caso di Najeem Osama Almasri, il capo della polizia giudiziaria libica arrestato a Torino il 19 gennaio 2025 su mandato della Corte penale internazionale e rimpatriato due giorni dopo con un volo di Stato. Il documento, firmato dal relatore Pietro Pittalis ( Forza Italia ), rovescia sia l’impostazione dei giudici, sia della prima relazione, redatta dal primo relatore Federico Gianassi (Pd) che chiedeva di autorizzare il processo per i ministri, sostenendo che i membri del governo abbiano agito «nell’interesse dello Stato» e per «preminenti interessi pubblici». 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Il governo si autoassolve sul caso Almasri

