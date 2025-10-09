Il governo israeliano riunito per approvare l' accordo | cessate il fuoco 24 ore dopo il sì Ostaggi liberi entro lunedì Crosetto | Forze armate italiane pronte fare la loro parte | L' intesa e i nodi rimasti

L'attesa delle famiglie degli ostaggi israeliani: 20 sarebbero ancora vivi. Secondo il Wsj «ad Hamas servono 10 giorni per localizzare i corpi». Telefonata Trump-Netanyahu: «Conversazione emozionante». Gaza, festeggiamenti per le strade. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Il governo israeliano riunito per approvare l'accordo: cessate il fuoco 24 ore dopo il sì. Ostaggi liberi entro lunedì. Crosetto: «Forze armate italiane pronte fare la loro parte» | L'intesa e i nodi rimasti

In questa notizia si parla di: governo - israeliano

Il governo israeliano avvisa gli Usa: "Prepariamo il terreno per la sovranità sulla Cisgiordania"

Guerra Gaza, Carotenuto (M5s): Si è perso limite del buonsenso, fare pressione su Governo israeliano – Il video

Il cardinale di Gerusalemme Pizzaballa: "Governo israeliano ingiustificabile su Gaza"

#MedioOriente Il cessate il fuoco a Gaza non entrerà in vigore finché l'accordo non sarà ratificato dal governo israeliano. È il chiarimento dell'ufficio di #Netanyahu. Lo riporta Reuters Online. Il premier israeliano dovrebbe convocare il suo gabinetto di sicurez - X Vai su X

Ogni volta che qualcuno cerca di rompere l'isolamento di Gaza, si attiva una macchina di disinformazione. Succede da anni E anche questa volta il governo israeliano ha detto delle cose non vere: https://fanpa.ge/Euhjw - facebook.com Vai su Facebook

Media, 'oggi governo Israele esaminerà accordo e ritiro Idf' - Il governo israeliano si riunirà oggi per esaminare l'accordo sulla tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi e prigionieri approvato durante la notte. Si legge su ansa.it

Trump: "Israele e Hamas hanno firmato prima fase accordo di pace, è un grande giorno" - Quanto alla telefonata con Netanyahu dopo il raggiungimento dell'accordo tra Israele e Hamas, Trump ha affermato: "La mia conversazione con Bibi è stata fantastica. Segnala msn.com