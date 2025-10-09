Il governatore dell’Illinois Pritzker | Io in carcere? Trump è pazzo

(LaPresse) – Il governatore dellIllinois JB Pritzker ha partecipato a una protesta sindacale a Chicago, criticando duramente il presidente americano Donald Trump. “Che paese è questo, dove il presidente prende di mira i suoi oppositori politici?”, ha dichiarato alla stampa. In un post su Truth Social, Trump aveva detto che Pritzker e il sindaco di Chicago dovrebbero essere incarcerati per essersi opposti all’invio della Guardia Nazionale. “È pazzo. Letteralmente. È fuori di testa” ha detto Pritzker. Questo articolo Il governatore dell’Illinois Pritzker: “Io in carcere? Trump è pazzo” proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

