Il giudice Raffaele Agostini nuovo presidente del tribunale
Il giudice Raffaele Agostini è il nuovo presidente del tribunale di Ascoli. Da mesi il suo nome era stato indicato fra i papabili più accreditati; l’ufficialità è arrivata ieri con la votazione del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, terminata con 18 voti a favore di Agostini e 8 per Maria Rosaria Parruti, presidente del Tribunale di Sorveglianza de L’Aquila (attualmente facente funzioni): 5 gli astenuti. "Sono contento di tornare a casa" ha commentato ieri a caldo Agostini dopo aver appreso la notizia ascoltando la diretta di Radio Radicale che tutti i mercoledì segue i lavori del Csm trasmettendola a sua volta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: giudice - raffaele
Era il 17 dicembre 2009 quando un allora giovane gup (giudice dell’udienza preliminare) di Vigevano assolse in primo grado Alberto Stasi accusato del femminicidio di Chiara Poggi - facebook.com Vai su Facebook
Tribunale di Ascoli, Raffaele Agostini nuovo presidente: l’insediamento avverrà entro l’anno - La decisione è arrivata nella mattinata di ieri dal plenum del Consiglio superiore della ... Lo riporta corriereadriatico.it
Raffaele Agostini è il nuovo presidente del tribunale di Ascoli - La nomina è stata ufficializzata oggi dal Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura. Secondo msn.com