Il giudice Raffaele Agostini è il nuovo presidente del tribunale di Ascoli. Da mesi il suo nome era stato indicato fra i papabili più accreditati; l’ufficialità è arrivata ieri con la votazione del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, terminata con 18 voti a favore di Agostini e 8 per Maria Rosaria Parruti, presidente del Tribunale di Sorveglianza de L’Aquila (attualmente facente funzioni): 5 gli astenuti. "Sono contento di tornare a casa" ha commentato ieri a caldo Agostini dopo aver appreso la notizia ascoltando la diretta di Radio Radicale che tutti i mercoledì segue i lavori del Csm trasmettendola a sua volta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il giudice Raffaele Agostini nuovo presidente del tribunale