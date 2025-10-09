il giudice e i suoi assassini al via le riprese della serie rai che racconta la storia di rosario livatino ucciso dalla mafia nel 1990

Vi avevamo già annunciato a luglio la miniserie Il Giudice e i suoi Assassini, che farà rivivere sul piccolo schermo la storia del giudice beato Rosario Livatino. Ebbene, le riprese sono iniziate in Sicilia per la regia di Michele Placido, al suo debutto dietro la macchina da presa di una serie Rai. Dopo tanti anni torno a lavorare per Rai Fiction, per la prima volta da regista, con questa miniserie che rappresenta un progetto unico, non solo perché racconta una pagina fondamentale del nostro Paese, ma perché rievoca ideali e argomenti di integrità morale. . La memoria di Livatino ci sprona a rinnovare ogni giorno l’impegno per un Paese libero da mafia e corruzione. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

