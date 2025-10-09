Il giudice boccia il clone del Grana Padano venduto al supermercato | caseificio condannato a Torino

Repubblica.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il “Gran Riserva” di una grande catena “evoca il marchio” del più noto dop “Riserva 20 mesi”. Il presidente del Consorzio: “Pietra miliare contro i prodotti similari che confondono i consumatori”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

