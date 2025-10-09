Il Giubileo dei Missionari e dei Migranti

Domenica 5 ottobre Papa Leone XIV ha presieduto la Santa Messa in occasione del Giubileo del Mondo Missionario e dei Migranti. Un’omelia decisa e sentita quella posta in essere dal Santo Padre, scandita da parole di accoglienza e compassione, in cui è stata richiamata tutta la Chiesa a rinnovare lo slancio missionario e ad ascoltare . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

