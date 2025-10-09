Il Giro di Lombardia sabato in Bergamasca | il percorso e le modifiche alla viabilità

CICLISMO. Sabato 11 ottobre la grande classica ciclistica parte da Como e arriva a Bergamo città attraversando la nostra provincia. Tutte le informazioni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

giro lombardia sabato bergamascaIl Giro di Lombardia sabato in Bergamasca: il percorso e le modifiche alla viabilità - Sabato 11 ottobre l'arrivo a Bergamo città attraversando la nostra provincia. Come scrive ecodibergamo.it

giro lombardia sabato bergamascaGiro di Lombardia, percorso e altimetria dell'ultima Classica Monumento - La stagione ciclistica si chiude sabato 11 ottobre con l'ultima Classica Monumento dell'anno solare, come al solito il Giro di Lombardia. Segnala sport.sky.it

