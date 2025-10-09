Il giorno di San Faustino Fede e festa sostenibile L’arcivescovo in città
Il rito religioso, laico, il corteo sul corso. E poi eventi culturali, sociali e sportivi. Ecco tutto il programma dei festeggiamenti di San Faustino, patrono di Pontedera. Quest’anno non ci sarà la processione che negli scorsi anni ha visto le spoglie del giovane martire transitare sul battello e poi per le vie della città. L’evento clou è nel pomeriggio, con la città che si prepara ad accogliere questo pomeriggio alle ore 17 circa, nella sala consiliare del Comune, l’arcivescovo di Pisa, Saverio Cannistrà. Ci sarà il sindaco Matteo Franconi a fare gli onori di casa, i consiglieri comunali, don Piero Dini e gli altri parroci di Pontedera e i rappresentanti delle associazioni cittadine. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Il Polo di Biorobotica aperto per tutti a San Faustino per un giorno dedicato alla ricerca
