Il giornale di Collescipoli spegne trenta candeline | Distribuito casa per casa Uniti dall’amore per il borgo
“Carissimi Lettori. Questo è il primo numero de ‘Il giornale di Collescipoli’ una rivista con la quale la nostra Associazione (L’Astrolabio ndr) vuole dare un contributo per fare del borgo un paese civile, vivibile e amato dai propri abitanti”. Correva l’anno 1995 quando dei volontari decisero di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
