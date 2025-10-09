Milano – A due mesi di distanza dalla morte della tabaccaia di 69 anni, Silvana Damato, ci sono poche certezze e ancora tanti punti oscuri. La Damato, in pensione da alcuni anni, dopo aver gestito la tabaccheria della stazione Centrale, viveva sola nel suo appartamento di via Bisnati 7, a Bruzzano, periferia nord di Milano. Aveva una figlia, una sorella e un ex marito. Una vita semplice, da pensionata, con molti amici e una vita sociale attiva, quasi ogni sera al centro ricreativo del parco Nord a giocare a carte, ma pur sempre una vita abitudinaria e apparentemente senza stranezze. Il tassello mancante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il giallo di Silvana Damato: il sopralluogo della Scientifica nella casa dell’ex tabaccaia e quelle 200 tracce da analizzare