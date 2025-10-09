Il giallo di Silvana Damato | il sopralluogo della Scientifica nella casa dell’ex tabaccaia e quelle 200 tracce da analizzare
Milano – A due mesi di distanza dalla morte della tabaccaia di 69 anni, Silvana Damato, ci sono poche certezze e ancora tanti punti oscuri. La Damato, in pensione da alcuni anni, dopo aver gestito la tabaccheria della stazione Centrale, viveva sola nel suo appartamento di via Bisnati 7, a Bruzzano, periferia nord di Milano. Aveva una figlia, una sorella e un ex marito. Una vita semplice, da pensionata, con molti amici e una vita sociale attiva, quasi ogni sera al centro ricreativo del parco Nord a giocare a carte, ma pur sempre una vita abitudinaria e apparentemente senza stranezze. Il tassello mancante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: giallo - silvana
I misteri dietro l’omicidio di Silvana Damato: fendente alla gola ma niente sangue nella vasca, l’incontro con la vicina e il giallo delle chiavi
Il giallo di Bruzzano, nessuna ferita letale. E il killer di Silvana Damato ancora non si trova
La partita di burraco, la porta chiusa dall’interno e le ferite sul collo: giallo sulla morte di Silvana Damato. E le chiavi di casa sono sparite
E’ giallo sul destino di Silvana Gandola: la 79enne, originaria di #Pecetto, è scomparsa nel nulla in Sardegna. Era il 28 marzo e da allora non c’è più traccia di lei. La vicenda sul Corriere in #edicola e in #digitale da domani, venerdì 27 agosto - facebook.com Vai su Facebook
Giallo Silvana, parla l'uomo misterioso visto dai vicini a casa della donna "Ci siamo frequentati" #Mattino5 - X Vai su X
Il giallo di Silvana Damato: il sopralluogo della Scientifica nella casa dell’ex tabaccaia e quelle 200 tracce da analizzare - Prelevato il Dna da comparare e effettuati altri rilievi necessari a ricostruire nei dettagli l’agguato ... Segnala msn.com
Omicidio Silvana Damato/ Il mistero del cagnolino di ceramica sulla vasca: è la firma dell’assassino? - L'omicidio di Silvana Damato a Dentro la notizia, su Canale 5, ecco le ultime indiscrezioni e le parole dell'amico speciale Alessandro ... Scrive ilsussidiario.net