Il gesto alla fine dell’ultima diretta Paolo Sottocorona è successo prima della notizia della sua morte

Una notizia che ha lasciato senza parole colleghi e telespettatori: Paolo Sottocorona, storico meteorologo di La7, è morto all’età di 77 anni. Una figura familiare per chiunque seguisse l’emittente, un volto capace di unire rigore scientifico e sensibilità umana. La notizia della sua scomparsa, arrivata nella serata di ieri, è stata accolta con enorme tristezza, soprattutto perché poche ore prima il meteorologo era apparso come sempre sorridente in diretta, durante la puntata mattutina di Omnibus, per le sue consuete previsioni del tempo. Proprio quella mattina, l’8 ottobre, aveva chiuso il suo intervento con un gesto che oggi assume un valore quasi simbolico: la lettura di una poesia dedicata a Gaza, inviata da una telespettatrice di nome Marcella, nata in Cisgiordania e adottata da genitori italiani. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
