Il GdI a Tel Aviv le celebrazioni in Hostage Square per il piano di pace | festa per rilascio degli ostaggi israeliani entro lunedì - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Giornale d'Italia si è recato in Piazza degli Ostaggi, situata di fronte al Museum of Art, il giorno della firma dell'"accordo di pace" fra Hamas e Israele. Qui è esplosa la gioia per la possibile liberazione degli ostaggi entro lunedì, ma l’intesa con Hamas non è ancora definitiva e restano molt. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

