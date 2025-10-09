Il GdI a Tel Aviv le celebrazioni in Hostage Square per il piano di pace | festa per rilascio degli ostaggi israeliani entro lunedì - VIDEO

Il Giornale d'Italia si è recato in Piazza degli Ostaggi, situata di fronte al Museum of Art, il giorno della firma dell'"accordo di pace" fra Hamas e Israele. Qui è esplosa la gioia per la possibile liberazione degli ostaggi entro lunedì, ma l’intesa con Hamas non è ancora definitiva e restano molt. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Il GdI a Tel Aviv, le celebrazioni in Hostage Square per il "piano di pace": festa per rilascio degli ostaggi israeliani "entro lunedì" - VIDEO

