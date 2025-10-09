Il ‘garum’ non è nato in Italia la salsa preferita dagli antichi romani non è italiana | quali sono le sue origini

C’era una salsa – assai diversa dal ketchup o dalla maionese di oggi – che era la più amata dell’Impero Romano, onnipresente nelle cucine e nei banchetti dei patrizi romani. Il suo aroma intenso oggi potrebbe dividere non poco, ma all’epoca incontrava i gusti di tutti e nessuno poteva farne a meno. Stiamo parlando del garum, un condimento ricavato dalla fermentazione del pesce, che è stato per secoli simbolo della cucina romana. Ma oggi gli archeologi concordano: non è nato in Italia. La sua storia affonda le radici molto più a sud e a ovest. Scopriamo dove! LEGGI ANCHE:– Sembra romano ma non lo è: la verità sul ‘rabo de toro’, il piatto spagnolo simile alla coda alla vaccinara Dalle coste fenicie all’Impero romano: il vero viaggio del garum. 🔗 Leggi su Funweek.it