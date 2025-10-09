Il Galilei di Pisa verso l’estate 2026 | nuovo terminal e spazi rinnovati

PISA – Si è svolta ieri una visita al cantiere dell’ Aeroporto Galileo Galilei di Pisa per presentare l’avanzamento dei lavori di ristrutturazione e ampliamento. All’incontro hanno partecipato il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il Sindaco di Pisa Michele Conti, il Presidente della Camera di Commercio Valter Tamburini, insieme ai vertici di Toscana Aeroporti, Marco Carrai e l’Amministratore Delegato Roberto Naldi. La visita ha mostrato i progressi della Fase 1 del progetto, incentrata sulla costruzione del nuovo edificio di 7.100 mq. Le fondamenta, i pilastri e la copertura sono già completati, con un investimento finora di circa 20 milioni di euro. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

