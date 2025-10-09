Il Galatasaray vieta la Nutella a tutta la squadra | un giocatore ha chiesto di farla sparire
Il Galatasaray ha deciso di vietare la Nutella a tutta la squadra. L'iniziativa di un giocatore ha permesso al club di eliminare la nota crema spalmabile dall'alimentazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
