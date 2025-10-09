Il furto a Singapore Pilato e Tarantino sospese per 90 giorni dalla Federazione

Benedetta Pilato e Chiara Tarantino sono state sospese per 90 giorni dalle attività sociali e federali a partire dalla data odierna. E' quanto deciso dalla procura della federnuoto tenuto conto dei fatti emersi dall'inchiesta sul furto all'aeroporto di Singapore e dell'atteggiamento collaborativo delle atlete, che hanno ammesso le loro responsabilità.

In questa notizia si parla di: furto - singapore

