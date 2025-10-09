Il funerale dei fratelli Cervi a teatro | la storia cammina tra la gente Coro con 34 persone

Reggio Emilia, 9 ottobre 2025 – Ottant’anni dopo i funerali dei Fratelli Cervi che ne segnano l’ingresso nel mito della memoria collettiva, la storia cammina tra la gente. I valori dei Cervi diventano un faro nel mondo attuale costellato da guerre. Sabato 25 ottobre, l’ Istituto Cervi promuove ‘iI 7 Cervi’, progetto teatrale civile nazionale, da un’idea da Albertina Soliani (presidente istituto Cervi), scritto e diretto da Eugenio Sideri, con ‘Fondazione I Teatri’, ‘Centro Teatrale MaMiMò’, ‘Teatro dell’Orsa’, ‘Le Rane’, ‘Il Punto Critico’, ‘Fnil Bus Theater’, ‘Teatro l’Attesa’. ’I 7 Cervi’ non è solo teatro, è un rito collettivo, unisce mito e storia, ricorda che libertà e giustizia non appartengono al passato, ma semi da piantare ogni giorno, come fecero i Cervi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

