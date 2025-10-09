Il fratello di Tortu squalificato per il caso spionaggio ai danni di Jacobs | fermato per tre anni

Fanpage.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Squalifica e inibizione per Giacomo Tortu, sanzionato dal Tribunale Federale della Fidal per lo spionaggio su Jabobs. La Procura aveva chiesto la radiazione per il fratello di Filippo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fratello - tortu

Spionaggio ai danni di Marcell Jacobs: squalifica di tre anni per Giacomo Tortu, fratello di Filippo

Spionaggio su Jacobs: tre anni di squalifica a Giacomo Tortu, fratello di Filippo

Spionaggio a Jacobs: squalifica di tre anni per Giacomo Tortu, fratello di Filippo

fratello tortu squalificato casoIl fratello di Tortu squalificato per il caso spionaggio ai danni di Jacobs: fermato per tre anni - Squalifica e inibizione per Giacomo Tortu, sanzionato dal Tribunale Federale della Fidal per lo spionaggio su Jabobs ... Segnala fanpage.it

fratello tortu squalificato casoTortu e la "spy story" ai danni di Jacobs: il fratello squalificato tre anni - La sentenza è arrivata dal Tribunale Federale presso la Federazione Italiana di Atletica Leggera: dura sanzione a carico di Giacomo, manager di Filippo. Da tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Fratello Tortu Squalificato Caso