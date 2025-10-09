Il fratello di Tortu squalificato per il caso spionaggio ai danni di Jacobs | fermato per tre anni
Squalifica e inibizione per Giacomo Tortu, sanzionato dal Tribunale Federale della Fidal per lo spionaggio su Jabobs. La Procura aveva chiesto la radiazione per il fratello di Filippo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Tortu e la "spy story" ai danni di Jacobs: il fratello squalificato tre anni - La sentenza è arrivata dal Tribunale Federale presso la Federazione Italiana di Atletica Leggera: dura sanzione a carico di Giacomo, manager di Filippo. Da tuttosport.com