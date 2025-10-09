Il fotovoltaico a Pantalla tiene banco
TODI- Un lungo Consiglio comunale aperto per discutere sulla realizzazione di un impianto fotovoltaico a Pantalla, oggetto negli ultimi mesi di un forte dissenso. Il Comitato "No fotovoltaico senza sostenibilità" ha partecipato alla discussione, unitamente a rappresentanze della società, Ecochain Design, che ha acquisito i terreni dell’Etab "La Consolazione" e oggi è convocato il Consiglio regionale che prevede la discussione del disegno di legge per la regolamentazione degli impianti di energie rinnovabili. "Una materia delicata per la nostra Regione – afferma il presidente Girolamo- che metterà in luce le volontà di gruppi consiliari e consiglieri riguardo alla visione strategica di sviluppo basata su un’ "Umbria verde", custode dei tanti paesaggi e beni storico artistici che possiede, o piuttosto sulla deturpazione del territorio ricoperto da pannelli fotovoltaici anche a ridosso di zone residenziali e beni monumentali di grande valore". 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: fotovoltaico - pantalla
Quanto il fotovoltaico “consuma” la Puglia? L’allarme di Coldiretti: “Difendiamo il patrimonio delle terre fertili” ? I dati su Foggia - facebook.com Vai su Facebook
Il fotovoltaico a Pantalla tiene banco - Un lungo Consiglio comunale aperto per discutere sulla realizzazione di un impianto fotovoltaico a Pantalla, oggetto negli ultimi ... lanazione.it scrive
Pantalla dice “no“ all’impianto fotovoltaico da 4 mega - Un grande impianto fotovoltaico a terra, di quasi 4 mega, che occuperà una vasta superficie di terreno a destinazione industriale fino ad ora adibito a coltivazione agricola. Si legge su lanazione.it