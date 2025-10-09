il fotovoltaico a pantalla tiene banco

TODI- Un lungo Consiglio comunale aperto per discutere sulla realizzazione di un impianto fotovoltaico a Pantalla, oggetto negli ultimi mesi di un forte dissenso. Il Comitato "No fotovoltaico senza sostenibilità" ha partecipato alla discussione, unitamente a rappresentanze della società, Ecochain Design, che ha acquisito i terreni dell’Etab "La Consolazione" e oggi è convocato il Consiglio regionale che prevede la discussione del disegno di legge per la regolamentazione degli impianti di energie rinnovabili. "Una materia delicata per la nostra Regione – afferma il presidente Girolamo- che metterà in luce le volontà di gruppi consiliari e consiglieri riguardo alla visione strategica di sviluppo basata su un’ "Umbria verde", custode dei tanti paesaggi e beni storico artistici che possiede, o piuttosto sulla deturpazione del territorio ricoperto da pannelli fotovoltaici anche a ridosso di zone residenziali e beni monumentali di grande valore". 🔗 Leggi su Lanazione.it

