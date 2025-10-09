Il flop elettorale del M5S mette in discussione la leadership di Conte
«Per la chiusura di Tridico sul palco non c’erano né Schlein né Bonelli né Fratoianni. Si sono collegati in video. Come si pensa di vincere se non si dà nemmeno una immagine di compattezza della coalizione nel momento decisivo della campagna elettorale? Ma fosse solo questo.». A mezza bocca masticano amaro i parlamentari del Movimento 5 Stelle che ciondolano alla Camera dei deputati tra Transatlantico, buvette e cortile. Naturalmente qualcuno chiede l’anonimato e così si sbottona di più: «Ma poi quella roba dei 7 mila forestali o dell’abolizione del bollo auto. Siamo davvero a livello di Cetto La Qualunque. 🔗 Leggi su Lettera43.it
