Il figlio della premio Nobel per la pace a Monza

Monzatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un momento di riflessione e testimonianza. Si potrebbe riassumere così l’incontro avvenuto nel pomeriggio del 9 ottobre al palazzo comunale di Monza tra il sindaco Paolo Pilotto e Kim Aris, figlio della premio Nobel per la Pace Aung San Suu Kyi, ex consigliere di stato birmana attualmente. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

