Il famoso ristoratore di Sankt Moritz Roberto Giovanoli accusato di molestie sessuali | vittima una dipendente
Il 35enne noto ristoratore di Sankt Moritz Roberto Giovanoli è stato accusato di molestie sessuali da parte di una sua collaboratrice di 33 anni che ora si è licenziata. La donna ha spiegato che da lui riceveva anche diversi messaggi dal contenuto esplicito. Lui si difende: "Erano solo battute". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sankt Moritz, il noto ristoratore Roberto Giovanoli accusato di molestie sessuali alla sua impiegata - Intanto è stato costretto a dimettersi dall’associazione dei ristoratori grigionesi. Come scrive corriere.it
Roberto Giovanoli, il ristoratore accusato di molestie alla dipendente si difende: «Si, ho scritto scop*re e altro, ma erano battute» - Ha 35 anni e una brillante carriera: Roberto Giovanoli gestisce il celebere ristorante di Sankt Moritz, il Plan- Lo riporta leggo.it