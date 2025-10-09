il dossier gimbe marche rinunce alle cure sopra la media nazionale

Nel 2024 il 10,6% dei cittadini marchigiani, oltre 157mila persone, ha dichiarato di aver rinunciato ad una o più prestazioni sanitarie a fronte di una media italiana del 9,9%, con un incremento di 0,9 punti percentuali rispetto al 2023. Di contro l’aspettativa di vita alla nascita (dati 2024) nelle Marche è pari a 84,2 anni, superiore alla media nazionale 83,4. I dati emergono dall’ottavo Rapporto della Fondazione Gimbe che, a livello generale in Italia, ha evidenziato negli ultimi tre anni 13,1 miliardi di euro in meno di risorse alla sanità con 41,3 euro a carico delle famiglie mentre uno su dieci rinuncia alle cure, e infermieri ai minimi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

