Il dossier Gimbe Marche rinunce alle cure sopra la media nazionale

Ilrestodelcarlino.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2024 il 10,6% dei cittadini marchigiani, oltre 157mila persone, ha dichiarato di aver rinunciato ad una o più prestazioni sanitarie a fronte di una media italiana del 9,9%, con un incremento di 0,9 punti percentuali rispetto al 2023. Di contro l’aspettativa di vita alla nascita (dati 2024) nelle Marche è pari a 84,2 anni, superiore alla media nazionale 83,4. I dati emergono dall’ottavo Rapporto della Fondazione Gimbe che, a livello generale in Italia, ha evidenziato negli ultimi tre anni 13,1 miliardi di euro in meno di risorse alla sanità con 41,3 euro a carico delle famiglie mentre uno su dieci rinuncia alle cure, e infermieri ai minimi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il dossier gimbe marche rinunce alle cure sopra la media nazionale

© Ilrestodelcarlino.it - Il dossier Gimbe. Marche, rinunce alle cure sopra la media nazionale

In questa notizia si parla di: dossier - gimbe

dossier gimbe marche rinunceGimbe, nelle Marche rinunce a cure sopra la media nazionale - Nel 2024 il 10,6% dei cittadini marchigiani, oltre 157 mila persone, ha dichiarato di aver rinunciato ad una o più prestazioni sanitarie a fronte di una media italiana del 9,9%, con un incremento di 0 ... Si legge su msn.com

Rinunce alle cure sopra la media - Nel 2024, il 10,6% dei marchigiani, oltre 157mila persone, ha dichiarato di avere rinunciato a una o più prestazioni ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Dossier Gimbe Marche Rinunce