Tempo di lettura: < 1 minuto "Ai tifosi del Napoli sarà consentito seguire la propria squadra soltanto allo stadio Maradona. Appare inconcepibile l'ennesima decisione dell'osservatorio di impedire ai sostenitori azzurri di seguire il Napoli nelle trasferte di Torino e probabilmente anche quella di Bologna". Lo sostiene, in una nota, Luigi Musto, presidente della Commissione giovani e politiche del lavoro, dopo l' ennesimo stop imposto ai sostenitori del Napoli residenti in Campania, per le prossime trasferte della squadra di Conte. "Ci troviamo di fronte a provvedimenti assurdi, discriminatori e al limite del razzismo – aggiunge Musto – si continua a penalizzare la parte sana del tifo, per mancanza di strategie e politiche in grado di arginare le minoranze violente".

© Anteprima24.it - “Il divieto di trasferta ai tifosi del Napoli è assurdo e discriminatorio”