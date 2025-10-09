Il direttore delle Classiche Corse bellissime ma molto diverse

Il Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo ospita oggi alle 11.30 il 27° Premio Internazionale Vincenzo Torriani dedicato "a chi ama il ciclismo e lo fa vivere" A ricevere il premio saranno Nicole Cooke (foto), Fausto Pinarello, Alessandro Ballan, Enrico Fagnani (Cuore d’Argento) e Carlo Beretta (Premio Spirito Olimpico). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

