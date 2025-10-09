Il cuore alla festa del latte Gusto solidarietà e valori

Grande emozione per l’appuntamento più atteso dell’autunno romagnolo: la ‘ Festa del Latte ’. Giunta alla sua diciottesima edizione, la ‘Festa del Latte’ si terrà domenica prossima dalle 14.30 alle 19 negli spazi attorno alla centrale del Latte di Cesena a Martorano in via Violone di Gattolino, 201, con un programma per grandi e bambini che unisce degustazioni, musica, intrattenimento, gusto e solidarietà. Sul palco centrale, a partire dalle 14.30, si esibirà l’orchestra ‘Luca Bergamini’, per far ballare il pubblico in pista. Alle 16.30 spazio all’eleganza dei ballerini della scuola ‘Amici della Danza’ di Martorano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il cuore alla festa del latte. Gusto, solidarietà e valori

