Il cuore alla festa del latte Gusto solidarietà e valori

Ilrestodelcarlino.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande emozione per l’appuntamento più atteso dell’autunno romagnolo: la ‘ Festa del Latte ’. Giunta alla sua diciottesima edizione, la ‘Festa del Latte’ si terrà domenica prossima dalle 14.30 alle 19 negli spazi attorno alla centrale del Latte di Cesena a Martorano in via Violone di Gattolino, 201, con un programma per grandi e bambini che unisce degustazioni, musica, intrattenimento, gusto e solidarietà. Sul palco centrale, a partire dalle 14.30, si esibirà l’orchestra ‘Luca Bergamini’, per far ballare il pubblico in pista. Alle 16.30 spazio all’eleganza dei ballerini della scuola ‘Amici della Danza’ di Martorano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il cuore alla festa del latte gusto solidariet224 e valori

© Ilrestodelcarlino.it - Il cuore alla festa del latte. Gusto, solidarietà e valori

In questa notizia si parla di: cuore - festa

Archeo-trekking e una cena nel cuore del borgo per ‘Cerealia, la Festa del Grano di Carlantino’

Grande successo per la "Festa dei Popoli": dialogo e integrazione al cuore del progetto "aMEimporta"

La grande festa di musica elettronica nel cuore di Milano

Festa della mamma, la Centrale del Latte di Roma apre le proprie porte alle famiglie - Oggi la Centrale del Latte di Roma ha aperto eccezionalmente le porte del proprio stabilimento in occasione della Festa della ... Lo riporta ilmessaggero.it

San Valentino 2024, scatole a forma di cuore e cioccolatini di ogni gusto per celebrare l’amore - La festa di tutti gli innamorati, San Valentino, è ormai alle porte così, come da tradizione, c’è già chi è alla ricerca del regalo ideale per la ... Scrive corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Cuore Festa Latte Gusto