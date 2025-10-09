Il culto della personalità di Francesca Albanese e la fine del senso del ridicolo
«Sono una spugna di dolore altrui», dice Francesca Albanese, che come tutte noi ambisce a forgiare una frase all’altezza di quella volta che Margaret Mazzantini disse «sento gracidare il dolore del mondo». I suoi intervistatori mantengono la faccia inderogabilmente contrita, ed era già chiaro prima ma diviene chiarissimo in quel momento che il guaio non è Francesca Albanese: il guaio è questo secolo, il guaio sono i podcast. Eugene Levy è un attore canadese che è riuscito nell’ambizione di molti di noi: farsi pagare da qualche piattaforma per fare delle vacanze. “The reluctant traveller with Eugene Levy” è su Apple+, e alla quarta puntata di questa stagione c’è un inglese che gli fa fare un giro di casa sua: quell’inglese si chiama William, è il figlio d’una certa Diana Spencer, il marito d’una certa Kate Middleton. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
In questa notizia si parla di: culto - personalit
