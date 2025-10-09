Il corpo era mangiato per metà abbiamo potuto solo fare l’autopsia | trovata la donna trascinata nel fiume da un coccodrillo

Una donna di 59 anni, Soudamini Mahala, è morta dopo essere stata attaccata da un coccodrillo marino mentre si trovava sulle rive del fiume Kharasrota, nei pressi del villaggio di Bankupala, nel distretto forestale di Jajpur. Il corpo, in parte divorato dall’animale, è stato recuperato martedì mattina dalle squadre del dipartimento forestale. Secondo quanto riferito dalle autorità, l’attacco è avvenuto lunedì, quando la donna stava lavando vestiti e stoviglie nel fiume. Il coccodrillo l’avrebbe trascinata in acqua e il suo corpo è stato rinvenuto solo il giorno successivo. Il caso è stato documentato e le immagini hanno iniziato a circolare sui social. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

