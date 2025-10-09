il consiglio comunale conferisce la cittadinanza onoraria a aubrey marshall daniel iii

Arezzo, 9 ottobre 2025 – Cittadinanza onoraria ad Aubrey Marshall Daniel III, l’avvocato di successo con una vera e propria passione per l’Italia. La decisione è arrivata, con voto unanime, durante l’ultimo consiglio comunale su proposta del gruppo di maggioranza "Libera Castiglioni". Individuata già la data della cerimonia alla quale è invitata tutta la cittadinanza: martedì 14 ottobre alle ore 11.00 presso Sala San Michele, Palazzo Comunale. Aubrey dice sempre: “Sono un ragazzo di campagna che vive nella campagna del paese di cui mi sono innamorato.” Oltre ad aver avuto una carriera legale molto importante e di successo negli Stati Uniti, Aubrey è ormai parte integrante del tessuto di Castiglion Fiorentino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

