Il conservatorismo morale dei cattivi maestri

9 ott 2025

Bologna era (rimane) nell’immaginario la capitale del buonsenso, il volto maturo del Paese, il tempio di un costume che combina una idea progressiva del mondo con un razionale corporeo conservatorismo morale. È stata il cuore pulsante di un comunismo alla fragola capace di buona amministrazione, di militanza e realismo pratico. Città del gusto, di illustri . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

il conservatorismo morale dei cattivi maestri

