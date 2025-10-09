Il Comune stima 4,6 milioni di euro dalle multe tante richieste dai quartieri per la sicurezza stradale

I Comuni, come è noto, devono inserire a bilancio le somme previste dalle multe e sanzioni amministrative per diversi motivi giuridici, contabili e di trasparenza. Secondo il Testo unico degli enti locali (D.lgs. 2672000), tutti i Comuni devono redigere il bilancio di previsione, includendo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it