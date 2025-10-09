Il Comune rinunci al ricorso sull' autovelox La Cassazione sta coi consumatori

Un conto sono gli autovelox approvati, un altro quelli omologati: in questo secondo caso sono ancora tantissimi i rilevatori di velocità non a norma. Per questa ragione, la Corte di Cassazione ha proposto al Comune di Ventimiglia di rinunciare ai ricorsi presentati contro le sentenze del tribunale di Imperia per gli apparecchi non omologati, nel caso specifico uno che si trova in località Porra. La sentenza della Cassazione. Nei mesi scorsi, l'amministrazione comunale aveva presentato una ventina di ricorsi in Cassazione contro altrettante sentenze del tribunale di Imperia che avevano confermato gli annullamenti delle multe (disposte dal giudice di Pace di Sanremo) comminate con l'utilizzo di autovelox non omologati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Il Comune rinunci al ricorso sull'autovelox". La Cassazione sta coi consumatori

