Il Comune ricorda Sandra Vecchietti e il suo contributo al Piano urbanistico

"Esprimiamo cordoglio per la scomparsa di Sandra Vecchietti, architetto e urbanista che ha contribuito alla redazione del Piano urbanistico di Modena, così come di vari altri strumenti urbanistici, con grande professionalità e con un’attenzione particolare ai temi dello sviluppo sostenibile”.Con. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

