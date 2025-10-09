Il Comune ricorda Sandra Vecchietti e il suo contributo al Piano urbanistico
"Esprimiamo cordoglio per la scomparsa di Sandra Vecchietti, architetto e urbanista che ha contribuito alla redazione del Piano urbanistico di Modena, così come di vari altri strumenti urbanistici, con grande professionalità e con un’attenzione particolare ai temi dello sviluppo sostenibile”.Con. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: comune - ricorda
E' morta a 69 anni l'urbanista Sandra Vecchietti - Società: L’assessore all’Urbanistica del Comune di Modena Carla Ferrari ricorda Sandra Vecchietti, già presidente dell’Inu ... Secondo lapressa.it