Il Comune di Vasto aderisce alla marcia della pace e della fraternità Perugia-Assisi con gli assessori Bosco e Barisano

Il Comune di Vasto aderisce alla marcia della pace e della fraternità Perugia–Assisi, in programma domenica 12 ottobre. All’iniziativa parteciperanno l’assessora alle Politiche sociali Anna Bosco e l’assessore all’Ambiente Gabriele Barisano.“Con questa decisione – dichiara il sindaco Francesco. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

