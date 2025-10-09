Il Comune di Salerno al TTG Travel Experience 2025
L’Assessore Ferrara: “Una vetrina formidabile per Salerno”. Il Comune di Salerno è presente anche quest’anno al TTG Travel Experience, la fiera del turismo in corso fino al 10 ottobre a Rimini. L’amministrazione comunale di Salerno partecipa ad uno degli appuntamenti fieristici più importanti del settore turistico a livello nazionale ed internazionale, con 2700 espositori e 1000 buyer provenienti da 75 paesi del mondo. Lo stand è stato allestito, così come nelle precedenti due edizioni, in collaborazione con il Comune di Vietri sul Mare con l’obiettivo di promuovere non solo la città, ma anche le aree limitrofe e l’intero territorio provinciale in un’ottica di una più ampia offerta turistica e valorizzazione del territorio. 🔗 Leggi su Zon.it
