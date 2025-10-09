Il comune di Giugliano non sarà sciolto | ufficiale la decisione dal Ministero dell’Interno
Il comune di Giugliano non sarà sciolto. La lunga telenovela che ha tenuto la terza città della Campania con il fiato sospeso per mesi arriva al suo epilogo. La decisione è stata comunicata direttamente dal Ministero dell’interno all’amministrazione comunale con una nota ufficiale. All’esito dei lavori della commissione d’accesso, dopo l’esame della relazione finita sul . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
