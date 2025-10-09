Il Comune di Giugliano non sarà sciolto per infiltrazioni ma dovrà vigilare sugli appalti

Comunicata la decisione del ministero dell'Interno dopo il lavoro della commissione d'accesso a Giugliano in Campania (Napoli); l'amministrazione dovrà, però, osservare diverse prescrizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: comune - giugliano

Il comune di Giugliano non sarà sciolto: ufficiale la decisione dal Ministero dell’Interno

L'uomo presta servizio nel comune di Giugliano in Campania - facebook.com Vai su Facebook

Il Comune di Giugliano non sarà sciolto per infiltrazioni ma dovrà vigilare sugli appalti - Comunicata la decisione del ministero dell'Interno dopo il lavoro della commissione d'accesso a Giugliano in Campania (Napoli); l'amministrazione dovrà ... Riporta fanpage.it

Le prescrizioni della Prefettura al Comune di Giugliano attenzione su edilizia, rifiuti e tributi - Nello specifico sono 5 i punti principali su cui dovrà fare attenzione l’Amministrazione: vigilare sul rilascio delle licenze edilizie e questione condoni; maggiore attenzione all’evasione dei tributi ... Secondo internapoli.it