Il Comune di Bari dice sì a tre accorpamenti di asili Approvati anche due nuovi Poli dell' Infanzia

La Giunta comunale di Bari ha detto sì alle Linee di indirizzo per il dimensionamento scolastico e l'integrazione dell'offerta formativa per il 2026-2027 e anche la Programmazione, per i prossimi tre anni scolastici, dei Poli per l'Infanzia.L'amministrazione cittadina ha quindi approvato le. 🔗 Leggi su Baritoday.it

