Il Comune cerca un gestore per il chiosco sul lago | servono più di 3mila euro al mese
Il Comune di Bardolino cerca un gestore per il chiosco bar di Cisano, l'attuale Cisanino, sul lungolago Palafitte: il canone annuo a base d'asta è fissato in 40mila euro, il contratto durerà 6 anni. C'è tempo fino al 20 ottobre per presentare un'offerta, sopralluogo obbligatorio entro mercoledì. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
In questa notizia si parla di: comune - cerca
Il Comune di Pisa cerca un nuovo comandante della Polizia Municipale
Spazio 4, il Comune cerca partner per la gestione
Terni, il Comune cerca nuovi gestori per i bagni pubblici: nuove strutture in arrivo in tutta la città
Pesaro, è già Natale: il Comune cerca operatori per organizzare l'evento. Ci sarà la pista di ghiaccio (vero) in piazz... - X Vai su X
Dopo il successo dell’appuntamento a Villa Saxer, il Comune cerca fondi e idee per trasformare lo storico edificio in polo culturale - facebook.com Vai su Facebook
Bardolino cerca nuovi gestori per il “Chiosco Bar Cisano”: il bando - Il Comune di Bardolino ha aperto il bando pubblico per l’affitto d’azienda del “Chiosco Bar Cisano”, affacciato sul lago ... Lo riporta veronaoggi.it
Seriate, il Chiosco dell’Oasi verde cerca un gestore in affitto - “È aperto il bando per la gestione del chiosco dell’oasi verde”, scrive su Facebook il sindaco di Seriate Cristian Vezzoli. bergamonews.it scrive