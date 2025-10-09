Il Comune cerca un gestore per il chiosco sul lago | servono più di 3mila euro al mese

Il Comune di Bardolino cerca un gestore per il chiosco bar di Cisano, l'attuale Cisanino, sul lungolago Palafitte: il canone annuo a base d'asta è fissato in 40mila euro, il contratto durerà 6 anni. C'è tempo fino al 20 ottobre per presentare un'offerta, sopralluogo obbligatorio entro mercoledì. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

