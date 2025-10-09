Il Comune cerca due istruttori amministrativi e contabili | concorrono in 519
BRINDISI - Si è svolta questa mattina, presso la sede del PalaPentassuglia di Brindisi la prova del concorso per titoli ed esami per la copertura di due posti di istruttore amministrativo e contabile a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Brindisi.A presentare la domanda sono stati 519. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: comune - cerca
Il Comune di Pisa cerca un nuovo comandante della Polizia Municipale
Spazio 4, il Comune cerca partner per la gestione
Terni, il Comune cerca nuovi gestori per i bagni pubblici: nuove strutture in arrivo in tutta la città
Pesaro, è già Natale: il Comune cerca operatori per organizzare l'evento. Ci sarà la pista di ghiaccio (vero) in piazz... - X Vai su X
Dopo il successo dell’appuntamento a Villa Saxer, il Comune cerca fondi e idee per trasformare lo storico edificio in polo culturale - facebook.com Vai su Facebook
Oristano, il Comune cerca istruttori contabili - Due bandi di concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di cinque istruttori amministrativi contabili. Come scrive unionesarda.it
Barletta, il Comune cerca personale: chieste le graduatorie agli enti vicini - Il Comune di Barletta cerca personale e fa appello al supporto della Regione Puglia e degli altri Comuni pugliesi ai quali viene chiesto di poter utilizzare le proprie graduatorie ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it