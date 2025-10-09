Il Comune cerca due istruttori amministrativi e contabili | concorrono in 519

Brindisireport.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Si è svolta questa mattina, presso la sede del PalaPentassuglia di Brindisi la prova del concorso per titoli ed esami per la copertura di due posti di istruttore amministrativo e contabile a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Brindisi.A presentare la domanda sono stati 519. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: comune - cerca

Il Comune di Pisa cerca un nuovo comandante della Polizia Municipale

Spazio 4, il Comune cerca partner per la gestione

Terni, il Comune cerca nuovi gestori per i bagni pubblici: nuove strutture in arrivo in tutta la città

Oristano, il Comune cerca istruttori contabili - Due bandi di concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di cinque istruttori amministrativi contabili. Come scrive unionesarda.it

Barletta, il Comune cerca personale: chieste le graduatorie agli enti vicini - Il Comune di Barletta cerca personale e fa appello al supporto della Regione Puglia e degli altri Comuni pugliesi ai quali viene chiesto di poter utilizzare le proprie graduatorie ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Comune Cerca Due Istruttori