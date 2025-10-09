Il computer quantistico fotonico della QuantHum Edge a Cisterna supera i 9.900 qubit | l’Italia firma il nuovo record
Il computer quantistico fotonico della QuantHum Edge supera i 9.900 qubit: l’Italia firma il nuovo record.Resi noti i risultati di laboratorio e delle simulazioni multiphysics del quantum computer “made in Italy” effettuati a Cisterna. Sono stati resi pubblici i risultati delle simulazioni di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
