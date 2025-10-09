Immaginate se Davide Frattesi, vestito di tutto punto con la tuta ufficiale dell’Italia, intervistato dal ritiro di Coverciano, iniziasse a parlare di scie chimiche, e a dire cose del tipo: «Guardo il cielo e secondo me non è normale. Non lo dico solo io ma sempre più persone. Magari qualcuno sapesse dirmi di cosa si tratta!». Immaginate se nello stesso giorno il profilo Instagram della Nazionale, @azzurri, pubblicasse una clip in cui lo stesso Frattesi consiglia vivamente di non indossare all’aperto alcun tipo di occhiali, perché «i raggi del sole devono sempre colpire gli occhi e la pelle, senza niente che interferisca». 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Il complottista più forte del mondo